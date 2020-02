La Sonede annonce des perturbations dans lapprovisionnement en eau potable

Des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable seront enregistrées à partir de mercredi 05 février 2020 dans certaines régions.

Dans le cadre du renforcement des ressources pour améliorer l'approvisionnement en eau potable au cours de l'été 2020, la Sonede (Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 3 février 2020, que des travaux seront effectués sur le canal principal de diamètre 600mm vers Sanheja dans le gouvernorat de La Manouba.

Ces travaux entraineront des perturbations et une interruption de l'approvisionnement en eau potable dans les délégations Oued Ellil et Ejdida à la Manouba et la région haute d’El Mbarka et Jebal Ammar à l’Ariana, à partir de huit heures du matin le mercredi 05 février 2020.

L'approvisionnement devrait reprendre progressivement, à partir de 18 heures le jeudi 06 février, précise la Sonede.

