Drame de Amdoun : les membres de la commission parlementaire empêchés de rencontrer le principal accusé

Les membres de la commission d'enquête parlementaire sur le drame de Amdoun, se sont rendus hier à la prison de Jendouba pour rencontrer le propriétaire de l’agence de voyages accusé dans l’affaire.

Les députés ont été accueillis par le gouverneur de la région, indique un communiqué de l’ARP, publié ce mardi 28 janvier 2020, mais malgré les appels passés au ministère public et au juge d’instruction chargé de l’affaire, ils ont été empêchés de rencontrer l’accusé.

« La commission souligne que son rôle n'est pas d'intervenir dans le système judiciaire ni d'émettre des jugements ou des accusations mais en tant qu'autorité législative il se limite à définir les responsabilités et à fournir des recommandations et des initiatives visant à lutter contre de tels accidents dramatiques. La commission a estimé qu’en étant empêchée de rencontrer l’accusé elle ne peut pas remplir pleinement son rôle se considérant comme un comité de défense des familles des victimes et des blessés de l’accident » précise le communiqué.

M.B.Z