Comment un nouveau pape est-il élu ?

Imprimer

Le processus de sélection d'un nouveau pape est une tradition complexe et profondément ancrée dans l'histoire de l'Église catholique. Lorsque le Saint-Siège devient vacant, que ce soit par décès ou par démission du pape en exercice, un certain nombre d'étapes sont suivies pour élire son successeur. Voici un aperçu détaillé de la manière dont un nouveau pape est choisi et élu :

1. La vacance du siège apostolique (Sede Vacante)

* À la mort d'un pape, ou à l'annonce officielle de sa démission, une période de sede vacante (siège vacant) commence.

* Le Collège des cardinaux assume alors la responsabilité du gouvernement de l'Église pour les affaires courantes. Cependant, ils n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions qui appartiennent uniquement au pape.

* Le cardinal camerlingue est responsable de constater officiellement le décès du pape et de prendre les premières mesures, comme sceller les appartements pontificaux.

2. Préparations du conclave

* Tous les cardinaux de moins de 80 ans au jour de la vacance du Siège Apostolique sont électeurs et sont convoqués à Rome pour participer à l'élection du nouveau pape. Ce groupe forme le Collège des cardinaux électeurs.

* Des congrégations générales sont organisées, réunissant tous les cardinaux (électeurs et non-électeurs), pour discuter des affaires de l'Église et des questions relatives à l'élection du nouveau pape. Ces réunions permettent aux cardinaux de mieux se connaître et d'échanger leurs points de vue.

* Des dispositions logistiques sont prises pour le conclave, l'assemblée des cardinaux électeurs qui se réunit à huis clos pour élire le nouveau pape. Traditionnellement, et depuis 1878, le conclave se déroule dans la chapelle Sixtine au Vatican.

* La chapelle Sixtine est préparée pour l'élection. Des tables sont installées pour les cardinaux électeurs, et un poêle spécial est mis en place pour brûler les bulletins de vote.

3. L'entrée en conclave

* Le jour fixé pour le début du conclave, les cardinaux électeurs se réunissent en procession solennelle dans la basilique Saint-Pierre, où ils célèbrent une messe Pro Eligendo Romano Pontifice (pour l'élection du Pontife Romain).

* Dans l'après-midi, ils se rendent en procession à la chapelle Sixtine. Une fois à l'intérieur, et après avoir prêté serment de garder le secret absolu sur tout ce qui se déroulera pendant le conclave, les portes sont scellées. Toute communication avec le monde extérieur est interdite.

4. Le processus d'élection

* L'élection se déroule par des scrutins secrets. Chaque cardinal électeur écrit le nom de son candidat sur un bulletin de vote plié.

* Les bulletins sont ensuite déposés dans une urne. Trois cardinaux scrutateurs sont choisis par tirage au sort pour compter les votes.

* Pour qu'un candidat soit élu pape, il doit obtenir une majorité qualifiée des deux tiers des voix des cardinaux électeurs présents et votants.

* Après chaque tour de scrutin, les bulletins de vote sont brûlés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un additif chimique est mélangé aux bulletins pour produire une fumée noire (fumata nera), signalant ainsi l'échec de l'élection.

* Si un candidat obtient la majorité des deux tiers, les bulletins sont brûlés avec un autre additif pour produire une fumée blanche (fumata bianca), annonçant l'élection d'un nouveau pape. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent également pour confirmer l'heureuse nouvelle.

5. L'acceptation et l'annonce

* Une fois élu et ayant obtenu la majorité requise, le cardinal doyen (ou le plus âgé des cardinaux diacres si le doyen n'est pas électeur) demande à l'élu s'il accepte son élection canonique comme Souverain Pontife.

* S'il accepte, il lui demande également quel nom pontifical il souhaite prendre.

* Après l'acceptation, le nouveau pape est immédiatement l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique.

* Le cardinal protodiacre (le plus ancien cardinal diacre) annonce alors l'élection au peuple rassemblé sur la place Saint-Pierre par la célèbre formule : "Habemus Papam" (Nous avons un Pape), suivie du nom civil et du nom pontifical du nouvel élu.

* Le nouveau pape apparaît ensuite au balcon de la basilique Saint-Pierre pour donner sa première bénédiction Urbi et Orbi (à la ville et au monde).

Le processus d'élection d'un nouveau pape est donc un mélange de traditions anciennes, de procédures strictes et de prière intense, visant à assurer que le successeur de saint Pierre soit choisi sous la guidance du Saint-Esprit pour le bien de l'Église universelle.