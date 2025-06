Ahmed Souab, diplomatie, Gaza… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 7 au 8 juin 2025 :





Ahmed Souab empêché d’assister aux funérailles de son neveu

Saeb Souab, fils de l'avocat Ahmed Souab détenu depuis le 21 avril 2025, a indiqué que son père ne pourra pas assister à l'enterrement de son neveu, Ghazi Souab, décédé le 6 juin 2025. Dans une publication du 7 juin 2025, Saeb Souab a annoncé le refus d'accepter le dépôt de l'autorisation de Ahmed Souab d'assister à la cérémonie d'enterrement devant avoir lieu à la même date au cimetière de Sidi Salah au Bardo.





Mohamed Ali Nafti représente la Tunisie à la Conférence des Nations unies sur l’océan en France

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, présidera la délégation tunisienne participant aux travaux de la troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan, qui se tiendra à Nice, en France, du 9 au 13 juin 2025, sous le thème «Conférence des Nations unies pour soutenir la mise en œuvre de l'Objectif 14 des objectifs de développement durable : conserver les océans et les utiliser de manière durable pour un développement durable ». À cette occasion, il prononcera un discours au nom de la Tunisie et exposera l'approche du pays en matière de gestion des questions environnementales et de développement durable





Lancement imminent de la caravane « Al Soumoud » pour Gaza

Dans une initiative de solidarité sans précédent, la Tunisie s’apprête à donner le coup d’envoi, à l’aube du lundi 9 juin 2025, de la caravane « Al Soumoud », destinée à briser le blocus imposé à la bande de Gaza. Organisée par la Coordination d’action conjointe pour la Palestine, cette caravane humanitaire regroupera des participants issus de plusieurs pays du Maghreb et au-delà. Le départ officiel est prévu à 6 heures du matin depuis l’avenue Mohamed V à Tunis, point de rassemblement des délégations du nord du pays.





Village SOS : les revenus de la Zakât des entreprises ont atteint 17 millions de dinars

Le président de l’Association des villages d'enfants SOS, Mohamed Megdiche, a indiqué que les revenus de la Zakât émanant des entreprises ont atteint, depuis le début de l'année, 17 millions de dinars. Les revenus de l'association ont atteint, durant l'année 2024, 18 millions de dinars. Dans une déclaration publiée le 7 juin 2025 par l’agence Tunis Afrique Presse, Mohamed Megdiche a expliqué que, grâce à cette hausse des revenus, l'association a pris en charge mille nouveaux bénéficiaires à Sidi Bouzid, tout en précisant que des discussions étaient en cours avec des responsables régionaux afin d’inaugurer un nouveau centre au cours du mois de juin.





Affaire Abdelmajid Hajri : l’ambassade de Tunisie en Suède intervient

L'ambassade de Tunisie en Suède a affirmé avoir pris les mesures nécessaires pour retrouver le citoyen Abdelmajid Hajri disparu depuis le 29 mai 2025. Dans un communiqué du 7 juin 2025, l'ambassade a expliqué avoir directement contacté les autorités suédoises après avoir été contactée par la famille du jeune homme. La même source a assuré prendre les mesures nécessaires afin d'accélérer les recherches et de s'assurer du bien-être de M. Hajri. L'ambassade a appelé les citoyens tunisiens se trouvant en Suède à la contacter au sujet de toute information en lien avec la disparition du jeune homme.