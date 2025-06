Pluies éparses et orages localisés ce soir sur le centre et le sud-ouest

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce soir du dimanche 8 juin 2025, que le temps se caractérise par l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses, principalement sur les régions ouest du centre et du sud du pays. Le ciel reste peu nuageux dans le reste des régions avant l’installation possible de bancs de brouillard localisés en fin de nuit.

Les vents souffleront du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud, d'intensité faible à modérée. Ils devraient se renforcer légèrement en fin de nuit près des côtes nord et dans le sud-ouest. La mer sera peu agitée, devenant progressivement agitée au nord.

Côté températures, les minimales varieront entre 23 et 28 degrés sur les zones côtières et les hauteurs, entre 29 et 33 degrés dans l’intérieur du pays, atteignant même les 35 degrés par endroits dans le sud-ouest.

S.H