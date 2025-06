Infractions économiques : plus de 45.000 violations recensées en cinq mois

Durant les cinq premiers mois de l’année 2025, les services de contrôle relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations ont enregistré un total de 45.418 infractions économiques, contre 42.350 à la même période en 2024. Cette augmentation, évaluée à 7%, témoigne à la fois d’un renforcement des opérations de surveillance et de la persistance des pratiques illicites dans les circuits de distribution.

D’après les données fournies par la Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques, ce sont plus de 298.000 visites de contrôle qui ont été menées à travers le pays par quelque 12.500 équipes, mobilisées pour inspecter les marchés de gros, les commerces de détail ainsi que les axes routiers.

Les infractions constatées portent principalement sur les dépassements tarifaires et les pratiques spéculatives, avec 14.260 cas relevés, mais aussi sur les manquements à la transparence des transactions commerciales, qui totalisent à eux seuls 24.237 infractions. À cela s’ajoutent 484 violations liées au détournement du système de subvention, ainsi que 6.437 infractions concernant la qualité des produits, la métrologie et d’autres manquements.

Les secteurs les plus concernés par ces irrégularités sont ceux des produits agricoles et de la pêche fraîche, qui concentrent à eux seuls 20.968 infractions. Viennent ensuite les produits alimentaires de consommation courante (14.559 infractions), suivis du secteur des boulangeries, cafés et restaurants (4.438 infractions) et des produits industriels divers (5.453 infractions).

Les opérations de contrôle ont également abouti à d’importantes saisies. Plus de 1 300 tonnes de denrées alimentaires ont été confisquées, parmi lesquelles 800 tonnes de fruits et légumes, 59 tonnes de viandes rouges et blanches, plus de 53.000 œufs, 11.511 litres de lait et plus de 27.600 litres d’huile végétale subventionnée. À cela s’ajoutent la saisie de 131 tonnes de sucre, 1.054 tonnes de dérivés céréaliers et 319 tonnes d’aliments pour bétail. Les équipes de contrôle ont également intercepté 4.066 tonnes de matériaux de construction, dont 1.500 tonnes de ciment et 2.566 tonnes de fer.

Dans l’objectif de consolider son dispositif de surveillance, le ministère du Commerce prévoit de renforcer ses effectifs en recrutant 194 inspecteurs de contrôle économique. Le concours externe permettant leur sélection s’est tenu en décembre 2024, et leur entrée en fonction devrait permettre de mieux encadrer les pratiques commerciales, de lutter contre la spéculation et d’assurer un meilleur respect des règles du marché.

S.H