Mohamed Ben Salmane a-t-il menacé le FMI et la Banque mondiale pour défendre la Tunisie ?

Une prétendue déclaration du prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane sur la Tunisie a fait le tour sur les réseaux, depuis le vendredi 10 mars 2023. Le post a allégué que le prince héritier de l'Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane avait menacé de punir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international : « S'ils continuent d'assujettir la Tunisie ».

« Le prince héritier de l'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane menace, dans un post sur Twitter, de punir le FMI et la Banque mondiale, en suspendant temporairement leur financement jusqu'à ce qu'ils ne s'immiscent pas dans les affaires de l'Etat tunisien. Si ces institutions continuent à asservir la Tunisie, aucun argent ne sera reversé », assure-le post.

La publication qui a fait une centaine de partage sur Facebook a même fait touené une prétendue capture d’un communique du ministère des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, et on peut lire dans ce post que le ministère : « Confirme son soutien à la sécurité et la stabilité de la Tunisie, ainsi que son respect pour tout ce qui touche aux affaires intérieures tunisiennes et le considère comme une affaire souveraine ». Le ministère a également fait appel à la communauté internationale à se tenir aux côtés de la Tunisie dans ces circonstances pour faire face aux défis économiques.

En parcourant Twitter, on peut constater que le prince héritier ne tient pas un compte officiel sur le réseau social. Une vérification dans les sites officiels liés à l’Arabie saoudite notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Information et les pages officielles de l’ambassade de l’Arabie saoudite en Tunisie, montrent qu’aucune déclaration n’a été publiée ni prononcée par le prince héritier sur la situation actuelle en Tunisie. BN Check a vérifié auprès de la Saudi Press Agency (SPA) qui est l'agence de presse officielle de l'Arabie saoudite, et cette prétendue déclaration n’existe pas.

Une deuxième vérification faite sur le communiqué qui a été joint à certaines de ces publications a montré qu’il s’agit d’un ancien communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite le 28 juillet 2021. Dans ce communiqué l'Arabie saoudite a affirmé sa confiance dans les dirigeants tunisiens pour surmonter la situation et soutient son travail pour assurer une vie décente et prospère au peuple tunisien : « L'Arabie saoudite appelle la communauté internationale à se tenir aux côtés de la Tunisie dans ces circonstances pour faire face à ses défis sanitaires et économiques. L’Arabie saoudite respecte tout ce qui concerne les affaires intérieures tunisiennes et le considère comme une affaire souveraine », ajoute le communiqué.

Il s’agit donc d’un faux tweet attribué au prince héritier Mohamed Ben Salmane, et le communiqué publié le 11 mars 2023 est un ancien communiqué qui date du 28 juillet 2021.

