Abid Briki tire à boulets rouges sur Noureddine Taboubi

Imprimer

Présent sur le plateau de Rendez Vous 9 sur la chaîne Attessia avec Malek Baccari, mardi 7 mars 2023, le syndicaliste et secrétaire général du parti « Tunisie en avant » Abid Briki a vivement critiqué, le discours du secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi prononcé en marge de la manifestation du 4 mars 2023.





Abid Briki a assuré que la centrale syndicale s’était toujours positionnée contre la corruption et avait une position ferme et tranchée par rapport aux assassinats politiques. Ainsi, il s’est interrogé d’une manière ironique: « Pourquoi salue-t-il les détenus? Malheureusement, le discours du 4 mars 2023 n’a pas concrétisé les orientations et les valeurs de l’UGTT ».





Abid Briki a estimé que Noureddine Taboubi aurait dû contextualiser ses propos et qu’il devait prendre en considération toutes les éventualités, notamment, s’il s’avère que les détenus soient réellement impliqués dans un complot contre la sûreté de l’État.





Dans ce contexte, il a dénoncé les prises de positions contre le président de la République, indiquant que certaines personnes ne devaient pas se réjouir des critiques des parties étrangères envers la Tunisie, notamment, quand le pays est taxé de dictature ou de racisme.





S.H