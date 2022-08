Appel d’offres pour les meubles à Carthage : Anouar Ben Chahed se rétracte

Après avoir créé la polémique, ce lundi 15 août 2022, en révélant un appel d’offres émis par la présidence de la République pour l’acquisition de meubles, l’ancien député Anouar Ben Chahed s’est rétracté et a supprimé son post Facebook concernant l’affaire.

Anouar Ben Chahed indique qu’une erreur s’est glissée dans son post et qu’on avait attiré son attention à propos de l’appel d’offres qui concernait des acquisitions de meubles dans le cadre de l’organisation de la Ticad 8.

Rappelons que le député avait indiqué dans son ancien statut qu’il ne manque plus au président de la République, qui s’est octroyé tous les pouvoirs et rédigé sa propre constitution, qu’un trône digne de son rang de « roi ». Il a aussi souligné que Kaïs Saïed s’est toujours soulevé contre les « signes de richesse » et a toujours voulu afficher son penchant pour l’austérité, pour être « plus proche du peuple », mais apparemment l’appel du luxe a été plus fort…

S.H