Convoqué par un groupe de 26 avocats Brahim Bouderbala crie au complot





Le bâtonnier des avocats, Brahim Bouderbala, a publié, dans la soirée de vendredi 24 juin 2022, un communiqué en réaction à sa convocation devant le Tribunal de première instance de Tunis en prévision de l’organisation des prochaines élections de l’Ordre des avocats.

Un groupe de 26 avocats a appelé à désigner un comité de mandataires de justice composé de trois anciens bâtonniers pour fixer une date pour une assemblée générale ordinaire et élective, dans le cas où le bâtonnier actuel, Brahim Bouderbala s’abstienne de le faire. Le comité serait, également, appelé à prendre toutes les mesures nécessaires à l’organisation de l’assemblée.

Brahim Bouderbala a crié au complot notant que cette démarche s’inscrivait dans une logique d’opposition à l’appui manifesté à l’entreprise juilletiste du président de la République Kaïs Saïed. Le bâtonnier des avocats a, rappelons-le, été nommé à la tête du comité des Affaires économiques et sociale de la commission nationale consultative pour une nouvelle République créée par le chef de l’Etat dans l’objectif d’élaborer une nouvelle constitution et instaurer un nouveau régime qui rompt avec ce qu’il qualifie de la décennie noire de l’après révolution.

Le bâtonnier des avocats a mis en garde contre les répercussions d’une telle démarche sur la stabilité de la justice tunisienne, notamment, et son impact sur les intérêts des citoyens surtout que la grève des magistrats continue.

La convocation du bâtonnier intervient après que celui-ci a fixé l’assemblée générale au 10 et 11 septembre 2022, alors que son mandat de trois ans s’achève le 6 juillet 2022.

Avant de convoquer leur président, les avocats Abderraouf Ayedi, Abderraouf Abba, Hanen Khemiri, Basma Morghani, Nawel Toumi, Mohamed Najem Gharsalli, Fathi Karoud, Saloua Wertani, Samir Dilou, Latifa Habchi, Oula Benejma, Monia Bouali et Saida Akremi ont adressé une mise en demeure à Brahim Bouderbala signalant que toute opération ou décision prise par ce dernier concernant la gestion de l’Ordre national des avocats de Tunisie et de la Caisse de prévoyance et de retraite des avocats après le 6 juillet 2022 serait nulle et n’engagerait en rien les avocats.

N.J.