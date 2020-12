Le géant du porno Pornhub procède à une purge – des millions de vidéos supprimées

La firme MindGeek, propriétaire du géant du porno PornHub, a procédé à une purge spectaculaire. Des millions de vidéos ont été supprimées du site.

Accusée de faire l’apologie du viol et de la pédophilie par un journaliste du quotidien américain, New York Times, la firme a désactivé les vidéos postées sur la plateforme par « des sources non vérifiées ».

Dans un communiqué publié sur le site, Pornhub explique : « La sécurité de notre communauté est notre priorité. La semaine dernière (…) nous avons interdit à des sources non vérifiées de publier du contenu sur notre site (…) Nous avons, également, supprimé le contenu créé par ces sources ».

La plateforme précise, par ailleurs, qu’elle a apporté des changements majeurs à sa politique en collaboration avec des organisations à but non lucratif. Les efforts de Pornhub dans la lutte contre le contenu illégal ont été jugés « efficaces » par ces organisations, selon la même source.

Seulement près de la moitié des 13 millions de vidéos postées sur Pornhub est actuellement disponible sur le site, actif depuis 2007.

N.J.