Je suis...

Par Lilia Bouguira

Je suis

" la femme mère célibataire"

La femme qui se fait belle pour sortir aller travailler.

La femme qui se rompt au travail et en services rendus à sa famille sans attendre de bénéfice ni primaire ni secondaire.

La femme qui répond toujours présente pour sa famille qu'il vente ou qu'il pleuve.

La femme qui écorcherait sa peau pour acheter une folie pour ses enfants.

La femme qui est capable de tenir tête au monde entier pour que sa progéniture arrive à bon port.

La femme qui est mère, soeur, épouse et amie, fidèle à ses RDV toujours avec excès et amour.

La femme qui brave les interdits sans recul ni déni.

Je suis la femme qui a osé défier daesh et planter le drapeau, notre seul et unique drapeau.

La femme des camions de la mort.

La femme des égouts de la mort.

La femme des bus et trains de la mort.

La femme des hôpitaux de la mort.

La femme -maman de tous les "Badr"réunis et livrés en pâture dans ce gouvernement d'orduriers.

La femme qui a osé dénoncer la main mise sur le pays.

La femme qui a osé dénoncer ceux qui ont souillé notre pays et ramené les containers à ordures.

La femme voilée et non voilée, libre de mon corps et mes pensées.

La femme qui ne dépend d'aucun ordre et particulièrement pas de ceux de ce député.

La femme qui ne se taira pas comme cette ministre de la femme qui a raté hier sa vocation.

La femme qui ne sera jamais ni pute ni soumise.

La femme qui t'arrachera toi et tes semblables définitivement de cette terre bénite.

La femme - Tunisie, la Tunisie - Femme.

La femme tout court.

# stop violence faite à la femme tunisienne.