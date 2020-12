INS : L’inflation au plus bas depuis juin 2017

Le taux d’inflation est passé de 5,7 % en octobre à 4,9% en novembre 2020, soit le plus faible taux depuis juin 2017, a annoncé samedi 5 décembre 2020 l’Institut national de la statistique (INS).

Cette régression est due essentiellement au ralentissement du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (+4,3 % contre 5,6% le mois dernier) ainsi que pour les services de restauration et hôtellerie (+1,6% contre +3,3%). Notons que les prix des produits et services de transport ont connu une décélération.

Sur un an, les prix de l'alimentation ont augmenté en novembre de 4,3%. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des légumes de 11%, des fruits de 4,9% du groupe lait, fromage et œufs de 4,9%, des poissons de 4.3%, et des viandes de 2,7%. Il est à signaler les prix de l'huile d’olive restent en baisse de 8,1%.

Les prix des services ont, de leur part, affiché une progression de 5,5%. Ceci est expliqué par l’augmentation des tarifs des services de restauration et cafés de 10,9 %, de santé de 7,3% et des loyers de 5,4%.

L’institut signale que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a baissé, pour le quatrième mois consécutif, s’établissant à 5,9% en novembre 2020 contre 6,1% en octobre, 6,3% en septembre.

Les prix des produits libres (non administrés) ont augmenté de 4,9% contre 4,7% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,2% contre 4,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

I.M.