Maya Ksouri : A Bourguiba, reconnaissance éternelle !

La chroniqueuse Maya Ksouri a rendu un bel hommage au leader Habib Bourguiba à l’occasion de la fête de la République le 25 juillet dernier.

Posant en robe d’été en train d’embrasser le buste d’Habib Bourguiba, qui trône sur l'esplanade à son nom à Paris, Maya Ksouri a exprimé sa reconnaissance au libérateur de la femme Tunisienne.

« Bourguiba a rendu sa dignité à la femme qui n’était rien d’autre qu’un objet sexuel, à qui on imposait des divorces sans jugements, une autre femme quand l’envie leur prenait et qu’on empêchait de s’instruire… Bourguiba qui a bâti l’Etat moderne dont le budget était totalement alloué à l’éducation et à la santé… qui a donné le pouvoir, à des femmes qui n’étaient là que pour enfanter, de contrôler leur corps et leur destin en mettant en place le planning familial dans toutes les régions du pays… pour cela et pour bien encore, à Bourguiba ma reconnaissance éternelle ! » A écrit la chroniqueuse sur son profil instagram.

M.B.Z