Mongi Rahoui à Ghannouchi: avez-vous parlé avec Erdoğan des armes turques qui circulent en Tunisie ?

Le président de l’ARP et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a été auditionné hier, mercredi 15 janvier 2020, à l’ARP concernant sa visite en Turquie et la rencontre fermée qu’il a eue avec le président turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Rached Ghannouchi a souligné qu’il y est allé en sa qualité de chef d’Ennahdha et non de président de l’Assemblée, assurant que la rencontre a porté sur des sujets qui concernent les relations tuniso-turques et notamment le déficit de la balance commerciale qui peine depuis des années à favoriser la Tunisie ainsi que l’absence de la Tunisie au Forum de Berlin dédié au conflit en Libye. Il a précisé que le président de la République était au courant de cette visite et qu’il a même adressé à travers lui ses salutations au président turc, ajoutant qu’en sa qualité de personnalité politique et jouissant d’un lien d’amitié avec le président turc il est en droit d’effectuer de telles rencontres « diplomatiques » pour servir l’intérêt du pays.

Les propos de Rached Ghannouchi, qui n’a fait que reprendre ce qui a été communiqué par son parti quand l’information sur sa visite en Turquie a commencé à prendre de l’ampleur et à être vivement contestée par les personnalités politiques tunisiennes ainsi que l’opinion publique n’ont pas convaincu.

En plus de l’altercation qu’il a eue au sein du parlement avec la présidente du bloc du PDL, Abir Moussi, il a aussi eu à essuyer les accusations d’autres députés dont le député du Front populaire, Mongi Rahoui.

Mongi Rahoui n’a, en effet, pas mâché ses mots et adressé à Rached Ghannouchi de très graves accusations.

« Vous avez dit dans votre communiqué que lors de la réunion avec Erdogan vous avez évoqué les derniers développements dans la région. Avez-vous parlé des armes turques qui circulent en Tunisie ? Avez-vous parlé des jeunes que vous avez envoyés ensemble dans les zones de tension ? Avez-vous parlé des daechiens qui reviennent au pays et de comment les gérer ? Vous n’avez pas été mandaté par le président et vous avez tout seul parlé à un pays qui est le chef d’un axe dans le conflit libyen alors que la position de la Tunisie est la neutralité. Ce que vous avez fait justifie une audition de la part du conseil de sécurité nationale. De quel droit vous allez de votre propre initiative voir un chef d’Etat qui sonne les tambours de guerre et qui est partie prenante du conflit. Ce n’est pas fortuit, nous savons que le siège central de l’organisation des Frères musulmans est aujourd’hui la Turquie, que c’est Erdogan qui la dirige et que vous en êtes une filiale active. Ce que vous avez fait est irresponsable ! » A-t-il lancé au président du parlement.

Si les dirigeants d’Ennahdha font tout pour apaiser la polémique liée à la visite de Rached Ghannouchi en Turquie, le lendemain même du rejet du gouvernement de Habib Jamli à l’ARP, la pilule a encore du mal à passer. Hier, le dirigeant Lotfi Zitoun, qui était invité sur le plateau d’Attessia TV, a admis que son parti aurait dû communiquer sur cette visite avant que l’opinion publique tunisienne ne l’apprenne par les médias turcs, entre temps le coup était déjà parti…

M.B.Z