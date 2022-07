Zouhair Maghzaoui : le point positif avec cette constitution, c'est qu'on peut la modifier

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui a appelé ce dimanche 17 juillet 2022, les citoyens tunisiens à aller voter massivement « oui » au référendum du 25 juillet prochain.

« Pour nous, il ne s’agit pas seulement de choisir une constitution mais de choisir un cheminement politique. Les Tunisiens sont aujourd’hui devant deux choix, ou bien voter oui à la nouvelle constitution, ce qui permettra de passer d’un Etat des mafias et lobbys à une démocratie saine ou bien voter non et revenir en arrière, au système d’avant 25 juillet » a déclaré Zouhair Maghzaoui.

Dans son discours, M. Maghzaoui a rappelé les assassinats politiques et les attaques sanglantes contre l’armée nationale de cette dernière décennie et a évoqué un parti omnipotent qui a essayé de mettre la main sur le pays.

« Aujourd’hui, il y a une vraie occasion de changer les choses. On peut tous avoir des réserves concernant un article de la constitution mais ce qu’il faut dire c’est que le nouveau texte contient beaucoup de points positifs. Et d’ailleurs sur ce point on peut citer la possibilité de modifier le texte lui-même » a aussi expliqué le dirigeant d’Echaâb qui a souligné que contrairement à la constitution de 2014, « ce texte est ouvert et peut être ajusté ».

M. Maghzaoui a également cité la liaison entre démocratie politique et démocratie sociale visible dans le nouveau document et a souligné qu’au parti Echaâb, « l’idée était discutée depuis des années ».

« La bataille politique dans le pays est celle du système d’avant 25 juillet contre la voix qui se bat pour donner au pays une chance » a assuré le responsable politique.

S.A