A Sousse, le maire reprend ses bacs à plantes après le départ de Mechichi

On se souvient de l’époque où on se hâtait à nettoyer les rues et décorer les places publiques, écoles ou autres pour une visite de l’ancien président de la République Zine El Abidine Ben Ali. On y est encore.

Les années passent et repassent, les présidents et les gouvernements se succèdent mais la mentalité que certains de nos maires, omdas et gouvernants nourrissent est toujours bel est bien présente, ancrée, enracinée et bien profond !

En ce mardi 15 septembre 2020, jour de rentrée scolaire, les internautes ont partagé une vidéo hilarante mais ô combien représentative de la situation !

En scène, un camion de la municipalité de Sousse stationné devant l’école primaire à Akouda - rebaptisée du nom du martyr de la Garde nationale Sami Mrabet -, attend deux agents de la municipalité. Ceux-ci finissent par quitter l’établissement scolaire transportant un bac à plante pour le charger sur le camion et s’en aller.

Cette scène, aussi surréaliste soit-elle, a bien eu lieu juste après le départ du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, venu en visite à l’occasion de la rentrée scolaire.

Une scène qui nous rappelle une citation du romancier français, Paul Guth : “Les mentalités sont plus difficiles à changer que l'ordre politique.”



N.J.