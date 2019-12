Huawei Y9s : le meilleur téléphone entrée de gamme pour les jeunes

Récemment, Huawei a annoncé le lancement de son nouveau Huawei Y9. Selon l'annonce officielle, ce nouveau produit apporte les améliorations technologiques de conception et de caméra que les jeunes consommateurs attendent le plus. Le téléphone sera équipé d'une configuration de triple caméra AI comprenant une caméra principale de 48 MP et un objectif ultra grand angle de 8 MP.

Cependant, prenant le concept « d’être jeune et puissant », Huawei a mis en œuvre une technologie phare sur la série Y, qui a également gagné la reconnaissance des consommateurs mondiaux. Depuis sa première sortie en 2015, Huawei a expédié 200 millions d'unités de smartphones de la série Y dans le monde.

Alors, quels sont les avantages de Huawei qui rendent son téléphone entrée de gamme si compétitif ?





Aujourd’hui, Huawei s'engage toujours à fournir des produits de haute qualité. Mais comment Huawei peut-il rendre cela possible dans les téléphones entrée de gamme alors que le coût doit être faible ? C'est parce que Huawei a accumulé de nombreuses années le savoir-faire technologique et une connaissance approfondie des besoins des utilisateurs. Beaucoup pourraient penser qu'il n'est pas difficile de fournir une bonne expérience utilisateur, comme la communication, la durée de vie de la batterie, la fonctionnalité de la caméra, la conception de l'ID, les performances, l'affichage et la conception de l'interface utilisateur. Mais le fait est que, derrière toute fonctionnalité ou performance de haute qualité, il y a un investissement élevé de la R&D, Huawei dépensant des milliards de dollars en R&D chaque année. Huawei aurait déclaré investir 10 à 15% de ses revenus annuels dans la R&D c’est-à-dire environ 73 milliards de dollars américains au cours de la dernière décennie. À la fin de 2018, Huawei avait investi plus de 2 milliards de dollars américains dans le 5G, plus que l'investissement total de tous les principaux fournisseurs d'équipement en Europe et aux États-Unis.

Quels sont les avantages des smartphones Huawei en termes de logiciel, de matériel et d'expérience utilisateur ?





Les smartphones Huawei sont bien connus par leurs innovations technologiques, en particulier en ce qui concerne la communication et la connectivité stable, le matériel photo premium ainsi que la longue durée de vie de la batterie et la charge fiable. Avec l'aide de la technologie GPU Turbo, Huawei a considérablement amélioré l'expérience de jeu sur ses téléphones mobiles, rivalisant avec les téléphones phares Qualcomm alimentés par SoC. De plus, les combinés Huawei impressionnent les consommateurs avec des designs de couleurs incroyables, tels que Breathing Crystal lancé cette année.

Même les modèles entrée de gamme sont incroyables et frappent bien au-dessus de leur poids. Sur le Huawei Y9 Prime 2019, Huawei a utilisé pour la première fois une caméra contextuelle frontale sur son appareil, offrant une véritable expérience d'affichage FullView sans bordures. Une telle conception de caméra pop-up extraordinaire était généralement utilisée dans les produits phares. Par conséquent, Huawei Y9 Prime 2019 est un excellent exemple de Huawei apportant une qualité haut de gamme aux smartphones entrée de gamme. Pendant ce temps, la série Huawei Y continue les avantages techniques de Huawei dans la photographie mobile et offre des fonctionnalités d'appareil photo incroyables. Sur Huawei Y9 Prime 2019, la caméra haute résolution fonctionne avec la reconnaissance de scène AI pour permettre aux utilisateurs de prendre de superbes photos et vidéos dans la plupart des scénarios. De plus, il arbore une grande batterie afin que les utilisateurs ne s'inquiètent pas du fonctionnement de la batterie.

La riche accumulation de savoir-faire technologique de Huawei permet de mettre régulièrement à niveau la série Huawei Y. Des modèles Y5, Y6, Y7 à Y9, la série Y offre un design tendance et une qualité fiable, ce qui en fait un choix idéal de gadget économique.