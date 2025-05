L’UBCI marque son engagement sur le terrain : partenaire du Kia Tunis Open 2025

TUNIS, le 8 mai 2025 – À l’occasion du lancement officiel de la 20e édition du Kia Tunis Open, l’UBCI a renouvelé son engagement en tant que partenaire officiel de ce rendez-vous emblématique du tennis, qui se tiendra du 12 au 17 mai 2025 au Tennis Club de Tunis.

Au-delà de la compétition, ce partenariat reflète une conviction forte portée par l’UBCI à travers son engagement en termes de responsabilité sociétale. À l'image de l’UBCI, ce partenariat représente une alliance fondée sur des valeurs partagées d'excellence, de confiance mutuelle et d'engagement collectif.

Cette édition anniversaire est une occasion renouvelée pour prolonger cette volonté de soutenir les dynamiques positives, de contribuer au rayonnement du sport tunisien, mais aussi d’encourager les parcours inspirants qui naissent sur et autour du court.

« Le respect, la persévérance, l’esprit d’équipe et la quête de la performance – ces principes qui guident le tennis – résonnent profondément avec ceux que nous défendons dans notre activité bancaire », a déclaré Wahib Abdelhedi, Directeur du Corporate Banking à l’UBCI, avant d’ajouter : « Le tennis, par son exigence, son esprit de compétition et sa beauté, est plus qu’un simple sport. Il est un terrain d’opportunités et de rencontres, et c’est pour cette raison que nous avons fait le choix d’associer l’image de l’UBCI à celle du tennis. »

À travers sa présence au Kia Tunis Open, l’UBCI entend également offrir au public une expérience enrichie, à travers un espace dédié sur le village du tournoi, lieu d’échange, de découverte et de proximité. Ce 20e anniversaire du tournoi est plus qu’un jalon sportif : c’est la célébration d’un parcours, d’un héritage et d’une ambition commune. L’UBCI est fière d’y prendre part, souhaitant un excellent tournoi aux spectateurs et aux athlètes.