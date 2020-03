Nissan dévoile sa nouvelle Kei-Car Roox

Le segment des Kei-Cars, ou mini-voitures, représente à lui seul 35% du marché automobile au Japon, et n'existe que dans ce pays. Nissan y poursuit le renouvellement de ses gammes avec le nouveau Roox, une kei-car particulièrement adaptée à l'usage familial. Au programme : technologie de conduite assistée ProPilot améliorée, habitacle spacieux et une nouvelle motorisation qui privilégie l'agrément

Dédiées au marché japonais, les kei-cars se reconnaissent facilement à leur plaque d'immatriculation jaune, à leur encombrement réduit –60 cm de longueur de moins qu'une Micra fabriquée en France- et à leur motorisation plafonnée à 660 cm3 et 64 ch. Elles sont plébiscitées pour les nombreux avantages qu'elles procurent : taxation très limitée, économie à l'usage, encombrement réduit, tout en conservant les technologies que l'on peut retrouver sur les autres segments du marché.

La segmentation des kei-cars inclut notamment des versions spécifiquement destinées à un usage familial : côté design, grande hauteur et portes arrière coulissantes les distinguent. Cette physionomie rend leur utilisation plus simple, à l'heure d'installer des enfants en bas âge sans se contorsionner, par exemple. Et le nouveau Nissan Roox est positionné au cœur de ce segment.

Nissan a conçu et développé cette nouvelle Kei-Car dans le cadre de NMKV, une joint-venture entre Nissan et Mitsubishi Motors dédiée à ces véhicules. La première génération de Nissan Roox, lancée en 2009, a été vendue à plus de 600 000 exemplaires.

Le nouveau Nissan Roox est désormais équipé de nombreuses technologies Nissan Intelligent Mobility, dont la conduite assistée ProPilot. Cette technologie équipe déjà près d'un demi-million de véhicules Nissan dans le monde : Nissan Leaf 100% électrique, crossovers Juke et Qashqai en Europe, berline Altima aux USA, kei-car Dayz ou monospace Serena au Japon…

Le nouveau Nissan Roox est la deuxième kei-car Nissan à pouvoir recevoir cette technologie. Et celle-ci a encore été améliorée : un radar à ondes millimétriques évalue désormais la vitesse et les distances des deux véhicules qui précèdent et permet ainsi une meilleure régulation de la vitesse et de meilleures anticipations.

L'accent est également mis sur de muntiples technologies de confort et de sécurité : freinage d'urgence intelligent, système AVM-vision 360° à quatre caméras pour les manœuvres, notamment. Côté confort, après avoir été inaugurés sur le crossover Qashqai, best-seller européen de Nissan, le Nissan Roox reçoit lui aussi des sièges Zero Gravity, conçus avec des mousses de densités distinctes pour atténuer la fatigue lors des longs trajets.

S'y ajoutent des projecteurs LED adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que les systèmes de surveillance de la vigilance du conducteur et la détection des objets en mouvement.

Destiné à un usage familial, le nouveau Nissan Roox maximise le confort et la praticité. Les portes arrière coulissantes facilitent les entrées et sorties grâce à une large ouverture de 65 cm. Elles s'actionnent automatiquement, sans les mains, simplement en passant le pied sous la voiture. Ouvrir et fermer les portes est donc simple, même avec un enfant dans les bras.

L'espace à bord est particulièrement vaste avec notamment 79,5 cm de longueur aux jambes pour les passagers arrière. Et surtout, la hauteur sous plafond à l'arrière est de 140 cm, permettant aux jeunes enfants de se tenir debout à bord pour aller s'installer ou avant de descendre de voiture. Cela permet enfiin aux leurs parents de ne pas se contorsionner ni de se cogner en installant les sièges enfant.

Malgré les contraintes de dimensions règlementaires, le nouveau Nissan Roox a vu son design résolument modernisé, avec plusieurs éléments propres à Nissan mis en exergue, comme la calandre en V chromée ou la signature lumineuse en boomerang.

D’après communiqué