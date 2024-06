Success story de l’Hybride chez BSB Toyota avec le RAV4, le nouveau Yaris Cross et la Yaris HB Hybride

Au cœur du marché automobile tunisien, Toyota continue de briller avec ses performances impressionnantes dans le domaine de l'hybride. Les cinq premiers mois de l'année 2024 ont été témoins d'une croissance remarquable, portée par ses modèles phares : le RAV4 Hybride, le Yaris Cross Hybride et la mini citadine Yaris HB Hybride.

Le RAV4 Hybride, l'incontournable des routes tunisiennes

Depuis son introduction sur le marché tunisien, le RAV4 Hybride a conquis le cœur des conducteurs à travers le pays. Son mélange de puissance, de sophistication et d'efficacité énergétique en a fait le véhicule de choix pour de nombreux Tunisiens soucieux de l'environnement et de leur portefeuille. Au cours des cinq premiers mois de l'année, les ventes du RAV4 Hybride ont atteint des sommets, confirmant sa position de leader incontesté dans le segment des SUV hybrides.

Le Yaris Cross Hybride, la nouvelle référence en ville

L'arrivée du Yaris Cross Hybride sur le marché tunisien a été accueillie avec un grand enthousiasme. Ce SUV compact, doté de la technologie hybride de pointe de Toyota, offre une conduite agile, une économie de carburant exceptionnelle et une polyvalence inégalée pour les conducteurs urbains tunisiens. Les premiers mois depuis son lancement ont été marqués par une demande croissante, confirmant le statut du Yaris Cross Hybride comme un choix incontournable pour ceux qui recherchent style, efficacité et respect de l'environnement.

La Yaris HB Hybride, la citadine intelligente

La Yaris HB Hybride incarne l'engagement de Toyota envers une mobilité intelligente et respectueuse de l'environnement. Compacte mais puissante, elle offre une expérience de conduite dynamique et une économie de carburant exceptionnelle, ce qui en fait un choix populaire parmi les conducteurs urbains soucieux de leur empreinte environnementale.

Engagement envers la Communauté et l'Environnement

Au-delà des performances individuelles de ces modèles, Toyota reste fermement engagé envers l'innovation et la durabilité. En investissant dans la recherche et le développement de technologies hybrides de pointe, Toyota continue de repousser les limites de la mobilité durable. De plus, l'engagement de l'entreprise envers des pratiques de fabrication responsables et des initiatives environnementales renforce sa position en tant que leader de l'industrie axé sur l'avenir.

Les cinq premiers mois de l'année ont été une période de succès sans précédent pour Toyota Tunisie dans le segment de l'hybride, avec le RAV4 Hybride et le Yaris Cross Hybride en tête de file. Ces modèles emblématiques continuent de redéfinir les normes de l'industrie automobile tunisienne, offrant aux conducteurs une combinaison imbattable de performances, d'efficacité et de durabilité. En tant que pionnier de la mobilité durable en Tunisie, Toyota reste résolument engagé à offrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins changeants des conducteurs tunisiens tout en préservant l'environnement pour les générations futures.

D’après communiqué