Le ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement en charge de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, Mohamed Abbou a annoncé dans un communiqué rendu public, ce mercredi 20 mai 2020, que les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé à l’occasion de l’Aïd El-Fitr et ceci du 23 au 25 mai 2020.

Rappelons que l’INM a annoncé que la date de l’Aïd El-Fitr correspondra au dimanche 24 mai.

S.H