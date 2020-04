Abdellatif Mekki et Thouraya Jribi visitent la prison pour femmes de La Manouba

Une visite a été effectuée aujourd’hui mardi 7 avril 2020 à la prison pour femmes de la Manouba par le ministre de la Santé Abdellatif Mekki et la ministre de la Justice Thouraya Jribi.

La visite était une occasion pour s’enquérir de l'avancement des travaux de fabrication de masques médicaux à l'atelier de couture de la prison. Ces masques seront fournis pour répondre aux besoins nationaux sur le terrain et pour l’utilisation dans les différentes structures publiques afin de prévenir l’épidémie du Covid 19.

Les deux ministres ont salué les efforts déployés par les cadres et le personnel des unités pénitentiaires pour leur respect des mesures prises pour prévenir le coronavirus.

La direction générale des prisons et de la rééducation a alloué depuis le 25 mars 2020, 7 ateliers de fabrication de masques dans les prisons de : la Manouba, la Mornaguia, Mahdia, Burj Al Roumi, Sousse Messaâdine, Jendouba et Burj Al Amri , afin de contribuer à l'effort national de lutte contre le Covid 19.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

