Mohamed Affes traite l'UGTT de gang

Mohamed Affes a affirmé, dans un statut publié ce mardi 24 mars 2020, avoir été agressé par les représentants de l'UGTT à Sfax.

Affes a expliqué que les représentants l’UGTT ont refusé sa présence au Comité de suivi de la crise à l'administration régionale de la santé pour la simple raison qu’il est membre de la Coalition de Karama, considérant que cela est irresponsable et accusant l’UGTT de faire de la politique.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le député Al Karama a qualifié les membres de l’UGTT de « brigands » et de « gangs » précisant qu’ils l’ont agressé et qu’ils lui ont arraché son téléphone.

Depuis des mois, les insultes fusent entre les militants Al Karama et l'UGTT. Les premiers accusant la centrale syndicale d'être un gang de corrompus et d'avoir détruit la révolution et l'économie et l'UGTT traitant les membres d'Al Karama de « stupides » et de « catastrophe » et affichant un rejet vicéral à leur « pensée takfiriste » et leur « violence ». « Une ligne rouge a été dépassée et jamais nous nous traiterons avec ceux qui ont fait couler le sang de nos militants » avait déclaré Noureddine Taboubi faisant référence aux évènements de la place Mohamed Ali.