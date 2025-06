2.043 accidents routiers enregistrés depuis le début de l'année

Imprimer

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a indiqué que le nombre de victimes d'accidents de la route était resté stable durant les cinq premiers mois de 2025 par rapport à la même période de l'année dernière.

Dans son bulletin, l'ONISR a annoncé que 2.043 accidents routiers ont été enregistrés depuis le début de l'année au 4 juin 2025 faisant 449 morts. Pour ce qui est du nombre de blessés, l'observatoire a évoqué une baisse de 20,78% passant de 3.374 cas durant les cinq premiers mois de 2024 à 2.673 cas durant la même période de 2025.

La même source indique que l'inattention était la première cause des accidents avec une part de 40,43%, causant, ainsi, 31,18% des décès et 35,24% des blessés. La vitesse occupe la seconde place des causes des accidents routiers avec 14,64%, plus de 2% des décès et 16,5 des blessés. Le non-respect de la priorité se trouve en troisième place du classement.

Le gouvernorat de Tunis est la région avec le plus grand nombre d'accidents avec 243 cas (276 blessés). Le plus grand nombre de décès résultant d'accidents routiers a été enregistré dans le gouvernorat de Sfax avec 53 cas.

S.G