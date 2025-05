Ridha Charfeddine, Mongi Rahoui, députés... Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 8 mai 2025 :

L’homme d’affaires Ridha Charfeddine a été condamné, le 8 mai 2025, à trois ans de prison et 72 millions de dinars d’amende pour une affaire de transfert illicite de fonds. Il avait obtenu une libération sous caution de 150 millions de dinars, malgré l’opposition du ministère public. Cette condamnation s’ajoute à une précédente peine de 16 ans de prison pour complot contre la sûreté de l’État. Depuis fin 2023, il est visé par plusieurs enquêtes pour corruption, blanchiment, évasion fiscale et manipulation de marchés. Une affaire classée en 2021 a été rouverte et scindée entre infractions douanières et accusations plus graves.

Abdelaziz Chaabani, député de Kasserine Sud, Hassi El Frid, a annoncé sa démission de l’ARP le 8 mai 2025. Dans un message émouvant, il a affirmé avoir agi par conviction et au service de l’intérêt général. Il dit céder sa place après un parcours riche en défis, tout en restant engagé au service de la patrie. Conformément à la loi électorale, des élections partielles devront être organisées dans sa circonscription.

Le Parti des Patriotes Démocrates Unifié (PPDU), dirigé par Mongi Rahoui, a dénoncé le soutien étranger aux critiques visant les procès politiques en Tunisie, y voyant une ingérence franco-allemande. Le parti rejette toute tentative de réhabilitation de la période islamiste, qualifiée de « décennie de ruine ». S’il soutient le processus du 25-Juillet, le PPDU critique ses dérives, comme le décret 54 et les nominations jugées absurdes. Rahoui illustre une gauche nationaliste qui, au nom de la lutte contre l’islam politique, tolère la répression actuelle. Cette posture révèle les contradictions idéologiques d’une gauche anti-impérialiste désormais proche du pouvoir.

Le député Abdelkader Ben Zineb a exprimé son opposition au retrait arbitraire de la confiance aux députés, qualifiant cela d'atteinte au rôle du Parlement. Il a dénoncé une campagne contre le président du Parlement, Brahim Bouderbala, suite à son conflit avec l'UGTT, et regretté l'absence de félicitations de l'Union pour l'installation du nouveau Parlement. Il a défendu le décret-loi 54 sur la cybercriminalité, tout en évoquant une possible révision. Ben Zineb a réaffirmé son respect pour la presse tout en critiquant certains excès. Enfin, il a confirmé la mise en place de la Cour constitutionnelle sans pression externe.

Le 8 mai 2025, la fumée blanche s’est élevée au-dessus de la chapelle Sixtine, annonçant l’élection de Robert Francis Prevost comme nouveau pape sous le nom de Léon XIV. À 69 ans, ce cardinal américain devient le premier pape des États-Unis, marquant un tournant historique pour l’Église catholique. Son élection, après un conclave bref, intervient dans un contexte de défis pour l’Église. Léon XIV, ancien préfet du Dicastère pour les évêques, est reconnu pour son dialogue et sa foi solide. Ce changement fait suite au décès du pape François, survenu le même jour à l’âge de 88 ans, après un pontificat marqué par son engagement pour les pauvres et l'environnement.