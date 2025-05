Le député Abdelaziz Chaabani annonce sa démission de l’ARP

L'assesseur du président de l'ARP, chargé des relations avec le Conseil national des régions et des districts, et député de la délégation Kasserine Sud - Hassi El Frid, Abdelaziz Chaabani, a annoncé, dans une publication Facebook en date du 8 mai 2025, sa démission du parlement.

« Lorsque je me suis présenté, je n'étais pas motivé par le poste, la renommée ou des intérêts personnels... Mon engagement partait d’une profonde conviction : le siège de député n’est pas une fin en soi, mais un moyen de servir les citoyens et l’intérêt général...

J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé d'être la voix sincère et honnête de tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si j’ai réussi, c’est par la grâce de Dieu, et si j’ai failli, que ceux qui ont été déçus me pardonnent, qu'ils sachent que je n’ai jamais ménagé mes efforts ni mon temps...

Aujourd'hui, après un parcours riche en défis et en leçons, je cède la place à d'autres, en espérant qu’ils sauront poursuivre le même chemin.

Je reste au service de la patrie, prêt à la servir... », a-t-il écrit.

Il est à noter que, selon l'article 34 de la loi électorale, en cas de vacance définitive de l'un des sièges de l'Assemblée, des élections législatives partielles doivent être organisées dans la circonscription concernée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de constatation de la vacance.

S.G