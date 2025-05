Temps instable : pluies orageuses au nord et centre-ouest, sable au sud

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, dans son bulletin météorologique, que la journée du mercredi 7 mai 2025 sera marquée par des orages localement forts, des vents de sable dans le sud et des températures contrastées selon les régions.

L’INM précise que le temps sera parfois très nuageux, avec des pluies temporairement orageuses et parfois intenses durant le reste de la journée et la nuit suivante sur le nord et le centre-ouest, accompagnées localement de chutes de grêle.

Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux. Le vent soufflera modérément de l’est, avec des tourbillons de sable locaux dans le sud. La mer sera agitée au nord et très agitée à l’est. Les températures nocturnes varieront entre quinze et 19 degrés au nord, au centre et dans le sud-est, autour de treize degrés à l’ouest, et entre vingt et 28 degrés ailleurs.

H.K