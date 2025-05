LTDH et FTDES : appel à un Congrès national pour les droits, les libertés et la démocratie

Imprimer

Face à l’intensification de la répression politique et aux atteintes croissantes aux droits et libertés, la Ligue tunisienne de défense des Droits de l’Homme (LTDH) et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) lancent un appel à la tenue d’un Congrès national pour les droits, les libertés et une République démocratique, prévu pour le samedi 31 mai 2025.

Ce projet intervient dans un contexte marqué par une vague d’arrestations arbitraires, des condamnations qualifiées d’« absurdes et injustes » visant des figures de l’opposition, ainsi que par l’arrestation très médiatisée de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab. Ces événements ont renforcé, chez de larges franges de la société tunisienne, la conviction que le processus politique enclenché le 25 juillet 2021 constitue une dérive autoritaire mettant un terme aux espoirs démocratiques nés de la révolution de 2011.

Dans leur communiqué conjoint, les deux organisations soulignent l’élargissement de la prise de conscience citoyenne ainsi qu'un regain de mobilisation de la société civile, notamment à travers les actions des familles de détenus, les initiatives étudiantes, les prises de position de juristes et d’universitaires, ou encore les manifestations de rue ayant accompagné la détention d’Ahmed Souab.

Dans cet élan, la LTDH et le FTDES appellent l’ensemble des acteurs de la société civile à se rassembler pour concevoir une riposte collective à l’autoritarisme. L’objectif principal du congrès est de construire un cadre d’action commun, solidaire et pérenne, à même de résister aux dérives actuelles et de proposer des alternatives crédibles.

Les deux organisations exigent la libération immédiate de toutes les personnes détenues pour des raisons politiques, l’abrogation des lois liberticides restreignant les libertés fondamentales, ainsi que la levée des restrictions imposées à la liberté de la presse, à l’action des partis politiques d’opposition et aux activités des associations. Elles appellent également à la fin de l’instrumentalisation de la justice, à la restauration d’un cadre démocratique ouvert et pluraliste, et à la mise en place de politiques garantissant les droits économiques, sociaux et environnementaux de tous les citoyens.

Les réunions préparatoires du congrès seront ouvertes à toutes les forces vives, dans un souci d’inclusivité et de construction collective.

S.H