Que dit la sourate prononcée par Kaïs Saïed pour épingler des pays et des organismes étrangers ?

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi 15 mai 2024, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, d’après un communiqué de la présidence publié à 0h49.

Il a demandé à Mounir Ben Rjiba de convoquer les ambassadeurs de pays et organismes pour leur faire part de la protestation de la Tunisie contre « les ingérences extérieures dans ses affaires intérieures ».

Les pays et organismes en question sont notamment la France, l’Union européenne et les États-Unis. Tous ont eu des réactions d’inquiétude à la vague d’arrestations observée dernièrement en Tunisie et ciblant des avocats et des journalistes.

Lors de son entrevue avec le secrétaire d’État, Kaïs Saïed a prononcé une sourate du Coran dont les mots sont assez durs et qu’il n’a certainement pas choisis par hasard. Entre les lignes, il cible clairement ces pays et ces organismes qu’il assimile au mal, voire le mal absolu.

En traduction littérale, voici ce que dit cette 113e sourate du coran, intitulée « El Falaq », signifiant l’aube naissante :

« 1 Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante,

2 contre le mal des êtres qu'Il a créés,

3 contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit,

4 contre le mal de celles qui soufflent [les sorcières] sur les nœuds,

5 et contre le mal de l'envieux quand il envie. »





R.B.H.