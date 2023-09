Kaïs Saïed reçoit l’eurodéputé Manfred Weber

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu cet après-midi du mardi 29 août 2023, au palais de Carthage, Manfred Weber, le président du groupe parlementaire du Parti populaire européen au Parlement européen.



Lors de la réunion, les discussions ont porté sur les relations de partenariat stratégique et de coopération solide entre la Tunisie et l'Union européenne dans divers domaines, ainsi que sur l'importance de renforcer le climat des investissements et de créer de la richesse dans notre pays.

Par ailleurs, le président de la République a souligné la nécessité d'adopter une approche commune pour aborder la question de la migration illégale en éliminant les causes plutôt qu'en traitant les conséquences, en plus de faire face aux réseaux criminels qui trafiquent des êtres humains au nord comme au sud de la Méditerranée.



A l’issue de la rencontre l’eurodéputé, Manfred Weber a indiqué : “La Tunisie et l’Union européenne font face à des challenges communs. Une coopération et une action commune sont nécessaires pour les relever. Le mémorandum d’entente signé constitue une base solide et importante. Il faut le mettre en application, tout en essayant de relever les défis économiques afin de garantir le confort social aux jeunes et de bien gérer la question migratoire. La rencontre avec Kaïs Saïed a été l’occasion d’échanger les points de vue et de déterminer les priorités tout en œuvrant à la réalisation des objectifs communs”.





S.H