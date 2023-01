Kalthoum Ben Rejeb, Kaïs Saïed, HRW… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 12 janvier 2023 :





Kalthoum Ben Rejeb, nouvelle ministre du Commerce

Le président de la République, Kaïs Saïed a présidé, jeudi 12 janvier 2023, une cérémonie consacrée à la prestation de serment de la nouvelle ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb. Le 6 janvier, le président de la République Kaïs Saïed a décidé de limoger la ministre du Commerce, Fadhila Rabhi et le gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh.

Kaïs Saïed : nous serons intransigeants avec ceux qui s’en prennent aux biens et aux marchandises !

Kaïs Saïed a prononcé un discours lors de la prestation de serment de la nouvelle ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, dans lequel il a évoqué, de nouveau, les « circuits d’affamement » et appelé à « appliquer la loi à tous ». Le président de la République s’est adressé à la ministre qualifiant sa nouvelle responsabilité de « lourd fardeau » et l’appelant à « appliquer la loi à tous et à ne pas prendre en compte les critiques des détracteurs ». « Je m’adresse à vous, et à travers vous à tous les dirigeants. Qu’ils assument leurs responsabilités dans la lutte contre les contrebandiers qui veulent porter atteinte au peuple, notamment à travers les circuits de distribution – ou circuits d’affamement du peuple.

L’affligeant rapport de HRW sur la Tunisie de 2022

L’ONG internationale Human Right Watch a publié jeudi 12 janvier 2023 son rapport annuel pour l’année 2022. Le rapport est factuel, dessine la Tunisie comme elle est aujourd’hui et elle est noire. Affligeante. Voici son contenu in extenso. En 2022, de graves violations des droits humains ont perduré, dont des restrictions de la liberté d’expression, des violences à l’égard des femmes et des restrictions arbitraires en vertu de l’état d’urgence en vigueur dans le pays.

Interdiction de la marche vers Carthage : le PDL lance un appel au HCDH

Le Parti destourien libre (PDL) a lancé, dans un communiqué daté de jeudi 12 janvier 2023 et signé par sa présidente Abir Moussi, un appel urgent au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) pour la mise en application des accords internationaux dans le domaine de la protection des droits et libertés de l'Homme et de la lutte contre la discrimination. Une réaction qui intervient suite à l’interdiction du gouverneur de Tunis, Kamel Feki, de leur marche vers Carthage le 14-Janvier.

Dominique Mas : 72% des dossiers déposés auprès du Consulat de France en Tunisie sont acceptés

Le consul général de France en Tunisie, Dominique Mas, a indiqué que 4.400 Tunisiens ont bénéficié de bourses et de visas pour poursuivre leurs études en France. Près de 7.000 travailleurs tunisiens rejoignent la France. Ce chiffre inclut 2.000 travailleurs saisonniers actifs dans les secteurs agricole et touristique. Il a expliqué que ces dossiers étaient gérés par l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Le consul général de France en Tunisie a, aussi, précisé que les entreprises françaises implantées en Tunisie recrutaient énormément d’ingénieurs en informatique.