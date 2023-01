Abdellatif Mekki : c’est Kaïs Saïed qui fait du théâtre !

L’ancien dirigeant nahdhaoui actuellement secrétaire général du parti « travail et réalisation », Abdellatif Mekki, a réagi, mercredi 11 janvier 2023, aux déclarations du président de la République, Kaïs Saïed, lors de sa visite nocturne à Bab Mnara.

Dans la soirée de mardi, le chef de l’État s’est rendu dans ce quartier de la Médina de Tunis où il a rencontré quelques jeunes dans un café. S’adressant aux présents, il a affirmé qu’il sortait la nuit pour se distinguer de ceux qui sortent la journée les qualifiant d’« acteurs manipulés par un réalisateur dissimulé ».

Commentant la déclaration de Kaïs Saïed, Abdellatif Mekki a indiqué que la meilleure réponse à ce qu’avait dit le chef de l’État pourrait se lire sur le visage dubitatif d’un des jeunes présents, accusant le chef de l’État d’être dans le déni. « Il s’est rendu dans un café populaire pour leur dire que le café et le sucre étaient disponibles. N’est-ce pas là un déni de la réalité ?! », a-t-il soutenu.

Abdellatif Mekki a, également, retourné au président de la République ses accusations notant que « c’est Kaïs Saïed qui tient un rôle, car le théâtre se fait le soir ». « Certes, nous tenons un rôle ; nous sommes les représentants du peuple », a-t-il ajouté.

Il a souligné, également, qu’il ne servait plus à rien de prêter son oreille à ce que dit le président de la République. « On s’attend à une seule chose de Kaïs Saïed : qu’il engage un dialogue, mais il ne le fera pas ! », a-t-il avancé notant que « mis à part signer des décrets, le président de la République n’est plus dans son rôle ».

N.J.