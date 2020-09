Samir Abdelmoumen : Il faut réfléchir à prévoir un confinement général !

Le médecin Samir Abdelmoumen a publié un statut, ce dimanche 20 septembre 2020, considérant qu’il est nécessaire de réfléchir sérieusement à envisager un confinement général, tenant compte de la situation épidémique actuelle.

« Nous devons réfléchir sérieusement à prévoir un confinement général de 2 à 3 semaines pour casser cette courbe », indique-il en substance.

Cela dit, il ne s’agit pas de l’unique appel dans ce sens. D’autres médecins ont soutenu cette éventualité bien que la commission scientifique de lutte contre le Covid-19 l’ait complètement rejetée, considérant que les citoyens doivent apprendre à cohabiter avec le virus en respectant les mesures de prévention et en appliquant méticuleusement les gestes barrières.

Toutefois, ce genre d’appel lancé par des professionnels de la santé est reçu sérieusement par les citoyens. D’ailleurs, dès les premiers appels au confinement général, plusieurs Tunisiens se sont rués vers les magasins dévalisant plusieurs rayons dont notamment ceux de la farine et la semoule.

D’autres citoyens et experts ont, par contre, contesté cette approche. Ils considèrent que le confinement général ne peut être en aucun cas la solution à la situation épidémique. Ils estiment que l’économie tunisienne ne peut supporter un deuxième confinement général, surtout que les répercussions du premier se font encore sentir. Outre, les inconvénients de la déscolarisation des élèves et son impact sur leur niveau et leur état psychologique. La solution serait, selon eux, la mise en place de mesures strictes facilitant l’application de règles de prévention et la cohabitation avec le virus.

A la suite de la polémique suscitée par son appel, Dr. Samir Abdelmoumen a préféré retirer sa publication. « J'ai préféré enlever mon dernier post, ce n'est que des sensations personnelles d'une expérience de terrain et je ne peux pas travailler sous la pression médiatique », indique-t-il.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé, en ce dimanche 20 septembre 2020, que 625 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés le 17 septembre et que 3886 tests ont été effectués à cette date. Le bilan total atteint 9736 cas. Le ministère annonce aussi 17 nouveaux décès en l'espace de 24h.

S.H