Taboubi : Grâce à lUGTT, un nouveau gouvernement dans les prochaines heures

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a affirmé, ce mardi 18 février 2020, l’annonce d’un nouveau gouvernement dans les prochaines heures. Il en a profité pour appeler les Tunisiens à se réveiller de leur léthargie et à veiller aux intérêts du pays.

Dans son speech d’ouverture du congrès d’unification de la Fédération des agents des ministères de la Justice et des Domaines de l’Etat, M. Taboubi a souligné l’hypocrisie de certains, en affirmant que l’UGTT ne l’ai pas et qu’à chaque crise la centrale syndicale est sortie plus forte et plus unie que jamais. Il a également soutenu que face à la crise politique qui déchire actuellement le pays, l’union n’est pas restée les bras croisés et elle est intervenue. «Inchallah, dans les prochaines heures, il y aura un nouveau gouvernement pour le peuple Tunisien», a-t-il déclaré, en ajoutant : «N’ayez pas peur pour la Tunisie car elle dispose d’hommes patriotes qui œuvrent pour l’intérêt du pays».

Le secrétaire général de l’UGTT a également noté que le pays est à l’arrêt depuis 6 mois avant même la tenue des élections, incapable de composer un gouvernement et que les chiffres sont en baisse.

S’agissant des politiques, il a expliqué que ces derniers parlent d'assise politique élargie se référant à de lourdes réformes à entreprendre. Il a martelé dans ce cadre : «Vous allez les passer sur nos dos et les dos de travailleurs, vous rêvez encore ! Bâtissez comme vous voulez vos coalitions, si vous êtes honnêtes, patriotes et visez à servir la Tunisie, on sera là. Sinon, la classe des travailleurs, des appauvris et des marginalisés ne supportera pas vos polémiques ainsi que votre échecs politiques, quoiqu’il nous en coûte. Nous sommes là prêts à nous battre !»

Et d’ajouter : «Celui qui s’attaque à l’UGTT à tort, payera la facture cash».

Noureddine Taboubi est également revenu dans son discours sur la révolution et les changements qu’elle a opéré et de soutenir : «La démocratie est une responsabilité, elle est un mécanisme de développement des nations. Aujourd’hui on a pris la définition de la démocratie dans le sens des droits et on a oublié nos devoirs. Nous avons une opportunité de devenir partenaires dans cette nation, pour profiter de la liberté ensemble, pour exprimer nos choix d’un Etat démocratique progressiste social où il sera bon de vivre pour tout le monde».

Et de rappeler : «La Tunisie n’est pas n’importe quel pays, nous avons une histoire de plus de 3000 ans. Et je l’ai dit à plusieurs occasions, qui veut gouverner la Tunisie doit bien connaitre l’Histoire. La Tunisie a sacrifié ce qui est cher et précieux, elle a offert le sang de la résistance et des martyrs, les Tunisiens ont été appauvris et exilés pour profiter aujourd’hui de l’indépendance. Il faut aujourd’hui continuer à assumer la responsabilité, ce qui n’est pas facile».

M. Taboubi a souligné : «Les gens doivent se réveiller de leur léthargie, 9 ans où le pays est dans la même situation. Le pays souffre des mêmes disputes alors que le peuple tunisien a d’autres préoccupations (la situation environnementale, de santé, d’éducation, de sécurité, …)».

Il a soutenu que «la religion n’est pas un outil pour gouverner mais une relation verticale entre la personne et son dieu».

«Nous sommes tous musulmans, des zitouniens modérés. Nous sommes un peuple modéré, civilisé, qui déteste l’usage de la violence et qui est ouvert sur toutes les civilisations», a-t-il indiqué, en ajoutant : «Sauf qu’aujourd’hui tout le monde accuse tout le monde. Or, il faut un discours fédérateur et arrêter les discours régionalistes, nous faisons tous partie du même pays».

I.N