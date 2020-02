Oussama Khelifi : lopposition du gouvernement Fakhfakh a été formée avec succès !

Le député Qalb Tounes, Oussama Khelifi a publié un statut, ce mercredi 12 février 2020, confirmant la situation de blocage actuelle au niveau de la formation du gouvernement Fakhfakh.

Oussama Khelifi a indiqué, donc, dans un bref statut, « L’opposition du gouvernement Fakhfakh a été formée avec succès ».

















Ainsi, il devient clair que Qalb Tounes est exclu du prochain gouvernement, dont la composition sera soumise le vendredi 14 février 2020 au président de la République par Elyes Fakhfakh.

Or, cette situation semble déplaire au mouvement Ennahdha, qui a fait plusieurs tentatives pour rapprocher les points de vue et imposer la participation de Qalb Tounes au gouvernement. D’ailleurs, le dirigeant et député Ennahdha Fathi Ayadi n’a pas caché les réserves de son mouvement, notamment après l’exclusion de Qalb Tounes et Al Karama, assurant que le bureau exécutif déterminera sa position définitive lors d’une réunion qui se tiendra ce soir même. Il a, même indiqué que le mouvement pourrait ne pas participer au gouvernement Fakhfakh...

S.H