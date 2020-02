Mondher Ghazali : lUIB alloue une enveloppe de 60 millions de dinars aux jeunes entreprises

Le PDG l’UIB, Mondher Ghazali, était l’invité de Wassim Ben Larbi, ce matin du mercredi 12 février 2020, sur Express FM, en marge de sa participation au Salon de l’entreprenariat Riyeda.

« L’économie tunisienne a bien résisté ces dernières années grâce à sa diversité. Il est important qu’on participe à créer, qu’on soutienne et qu’on encourage les champions de demain et pour l’UIB les clients jeunes entrepreneurs sont très importants » a commencé par souligner Mondher Ghazali.

« Nous voulons tordre le cou à l’idée qui dit que les banques ne savent pas traiter avec les start-up et les entrepreneurs et qu’elles leur sont inaccessibles. A l’UIB nous les accompagnons tout au long de la chaîne d’abord en expliquant les rouages financiers d’un projet, des questions comme la rentabilité par exemple qui vont leur permettre d’élaborer un business plan solide. Ces actions sont menées avec des partenaires et nous nous déplaçons dans les régions et sur tout le territoire pour aller à la rencontre des jeunes entrepreneurs et les aider à mûrir leurs projets » a-t-il ajouté.

M. Ghazali a ensuite voulu mettre l’accent sur le rôle de financement de la banque révélant que l’UIB alloue pour 2020 une enveloppe de 60 millions de dinars dédiée aux jeunes entrepreneurs. « Ceci pour dire que nous sommes là et qu’il y a une ligne dédiée à ces clients-là. Nous sommes aussi en train de réfléchir à une manière d’intervenir directement dans le capital des start-ups, nous prévoyons de nous lancer dans ce projet à partir du mois d’avril. Nous tenons à assurer notre rôle sociétal en permettant à des projets de s’agrandir, être nous, grandes institutions, les acteurs des premières étapes de réussite de nos entrepreneurs » a-t-il conclu.

M.B.Z