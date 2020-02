Certains quartiers du Grand Tunis privés deau potable

Des perturbations et des coupures dans l’approvisionnent en eau potable seront enregistrées dans certains quartiers du Grand Tunis. Ces perturbations sont causées par des travaux d’entretien pour la réparation d’une panne survenue sur un canal de distribution principal de 400 mm de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) au niveau de l’avenue de l’Indépendance à la Cité Ettadhamen et qui visent à protéger la banlieue ouest des inondations.

Ces perturbations commenceront à partir de 8 heures du matin, mercredi 12 février 2020. Les zones touchées seront situées à la Cité de Ibn Sina à Ksar Saïd, les immeubles Chérifa à la Cité Tahrir ainsi qu’une partie de la Cité 18-Janvier à Ettadhamen.

L’approvisionnement en eau potable reprendra, progressivement, le lendemain à partir de minuit. C’est ce qu’a annoncé la Sonede, ce mardi 11 février 2020 dans un communiqué.

I.N