Samia Abbou à Rached Ghannouchi : on n'est pas Majless Choura !

La députée d'Attayar Samia Abbou a fustigé, ce mardi 11 février 2020 lors de la séance plénière, la décision de communiquer au cabinet du président de l’Assemblée des représentants du peuple les députés (ARP), en la personne de son chef Habib Khedher, l'identitée des visieurs 24 heures avant leurs accés aux locaux du palais du Bardo pour rencontrer les élus.

Pour elle, cette décision est illégale et la présidence de l'ARP n’a pas ce pouvoir sur les élus. Elle estime que les dispositions sécuritaires doivent être respectées et que la présidence peut passer les visiteurs au contrôle si elle le désire, mais n’a pas le droit de connaitre l’identité des visiteurs à l'avance.

Mme Abbou estime que cette décision est grave et qu’elle relève de l’intimidation, l’objectif étant de bâillonner les citoyens qui viennent par exemeple se plaindre de pratiques du mouvement Ennahdha ou de fonctionnaires qui viennent dévoiler les dérives d’un ministre… .

Son micro a été coupé suite à quoi Rached Ghannouchi a affirmé que la réponse sera donnée ultérieurement lors d'une autre séance. Mais ceci, n’a pas fait taire l’élue qui a réclamé une réponse en référant au règlement intérieur et à la loi.

«C’est le pouvoir législatif, ne nous répondez pas avec des rhétoriques de cheikhs. Cette séance est nulle et non avenue ! Répondez moi en vous référant à la loi, on n’est pas votre conseil de la Choura !», a-t-elle affirmé. Suite à cela les élus d’Ennahdha dont Saïd Ferjani se sont enflammés provoquant une altercation verbale entre elle et ces derniers. M. Ferjani a martelé dans ce cadre «le Conseil de la choura t'honore !»

En réponse, Rached Ghannouchi a indiqué qu’il y a eu un accord au sein du bureau de l’ARP sur cette nouvelle disposition, sur quoi Samia Abbou a rétrorqué qu’il ne peut y avoir d’accord sur quelque chose en contradiction avec la loi en martelant qu’il ne pourra la faire taire qu’avec un article clair à ce sujet et que s’il le fait elle s’excusera.

I.N