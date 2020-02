Le dernier sondage Emrhod consulting paru aujourd’hui, mardi 11 février 2020, a évalué l’appréciation des Tunisiens de la situation actuelle pour le mois de janvier 2020 et leur degré d’optimisme ou de pessimisme.

Interrogés s’ils s’estiment « optimistes » ou « pessimistes » concernant l’avenir du pays, 62% des Tunisiens se sont dits optimistes contre 32% de pessimistes. L’optimisme était nettement plus marqué en septembre 2019, mois des élections législatives et du premier tour de la présidentielle, où 75% des Tunisiens étaient optimistes quant à l’avenir du pays, contre seulement 18% de pessimistes.

Concernant la situation économique, les Tunisiens sont mitigés. Interrogés s’ils pensent que « la situation économique en Tunisie se détériore ou, au contraire, s’améliore », 44% des Tunisiens se sont montrés pessimistes, contre 38% qui voient une amélioration. Ils sont certes beaucoup moins pessimistes qu’en décembre 2018 où 77% d’entre eux ont vu une situation économique en pleine détérioration contre 16% seulement qui ont répondu que l’économie tunisienne s’améliorait.

A la question de savoir si les Tunisiens « pensent que le phénomène de corruption et des pots-de-vin est en hausse ou en baisse», 74% des personnes interrogées pensent que la corruption est en hausse et seulement 6% estiment que ce phénomène a baissé. Les Tunisiens sont, selon le sondage d’Emrhod, de plus en plus pessimistes puisqu’en janvier 2019, ils étaient 70% à estimer que la corruption est en hausse et 7% en baisse, et en janvier 2018 ils étaient 64% à estimer que la corruption est en hausse et 9% en baisse.

Les Tunisiens sont cependant plus rassurés quant à la situation sécuritaire et à l’éventualité d’un attentat terroriste. Le taux de ceux qui estiment que la menace terroriste est très élevée est en baisse ces derniers mois selon Emrhod. 25% estiment en janvier 2020 que la menace terroriste est réelle contre 27%,29% et 31% ces derniers mois. La crainte d’une menace terroriste avait atteint des pics en octobre 2018 (53%), janvier 2016 (77%) et mai 2015 (68%).

Des mois qui coïncident avec des attentats terroristes d’ampleur vécus par le pays mais aussi à l’étranger : l’attentat de l’avenue Habib-Bourguiba à Tunis en octobre 2018, les attentats de Jakarta en Indonésie et de Zliten en Libye et d’Istanbul Turquie en janvier 2016, et de Bouchoucha en mai 2015.

Concernant les acquis de la révolution, 48% des personnes interrogées par Emrhod estiment que la liberté d’expression est menacée aujourd’hui.

S.T