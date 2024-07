Tunisie - Météo : des températures qui atteindront 45 degrés

L'Institut national de météorologie (INM) prévoit une hausse des températures, mardi 9 juillet 2024, avec l'apparition de sirocco.

Les températures oscilleront en général entre 31 et 37 degrés Celsius près des côtes et entre 38 et 45 degrés Celsius dans le reste du pays, avec l'apparition de sirocco, a indiqué l’institut dans un communiqué daté du même jour. Le ciel sera partiellement nuageux au nord et au centre du pays et très peu nuageux au sud du pays. La mer sera agitée au nord du pays et légèrement agitée à calme sur le reste des côtes.

Demain, mercredi 10 juillet, les températures seront comprises entre 29 et 35 degrés Celsius sur les côtes, entre 30 et 41 degrés Celsius sur le reste du pays, à l’exception du sud-ouest du pays où elles oscilleront entre 43 et 47 degrés Celsius, avec l’apparition de sirocco, a précisé Yosr Sfaxi, ingénieur à l'Institut national de météorologie (INM), au micro de Jihene Miled dans l'émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM.

Mme Sfaxi a également indiqué que la température stable au nord et au centre et sera en baisse au sud du pays, jeudi 11 juillet, alors qu’il n’y aura aucun changement au niveau des températures le vendredi 12 juillet 2024.

I.N.