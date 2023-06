Examen de la sixième année : l’épreuve de langue arabe suscite un tollé sur la toile !

Alors que viennent de débuter les examens du concours de la sixième année pour l'entrée aux établissements pilotes, l’épreuve de langue arabe a suscité un vrai tollé sur la toile.

Des parents, enseignants et beaucoup d’internautes ont critiqué la difficulté du texte proposé aux élèves et celle du sujet de la dissertation.

Le texte, extrait d’un livre de l’auteur égyptien, Mahmud Taymur, est considéré comme loin d’être à la portée.

Les internautes ont estimé que le champ lexical employé dans le texte est inaccessible et qu’il faudrait aux élèves un dictionnaire à la main pour espérer comprendre certains mots. Le sujet, la mendicité en l’occurrence, a aussi suscité quelques commentaires en lien avec la situation politique du pays.

Certains parents n’ont pas manqué de rappeler que les élèves subissent, de surcroît, les aléas des revendications sociales et des bras de fer entre les syndicats de l’enseignement et le ministère de tutelle, qui ont entaché l’année scolaire et mis à rude épreuve le cursus des élèves.

Pour nuancer le propos, d’autres ont rappelé qu’il s’agit d’un concours national qui vise à sélectionner les meilleurs élèves et qui reste à la portée de ces derniers.

M.B.Z