Des robots pour faire respecter le confinement général

Le ministère de l’Intérieur a déployé tous les moyens nécessaires pour faire respecter les mesures de sécurité mises en place pour lutter contre le Covid-19 et parmi ces moyens des robots qui pourchassent les contrevenants.

Les robots circulent dans les rues et appellent les citoyens à rester chez eux. Munis d’un micro et en liaison directe avec les services de l’ordre, le robot intercepte dans la rue les passants à qui on demande de présenter une pièce d’identité ainsi que l’autorisation de sortie.

La mesure, inédite en Tunisie, vient renforcer les mesures de sécurité mises en place par l’Etat. La Tunisie a instauré un confinement général entré en vigueur dimanche dernier pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Il est à noter que c'est Enova Robotics qui a développé cette technologie.

A la date du 24 mars 2020, le nombre de contaminés par le Covid-19 a atteint les 114 cas dont 74 cas importés sur un total de 1.211 dépistages réalisés. 25 cas nouveau cas positifs sur 124 analyses ont été annoncés la veille. Il y a 11 cas admis dans les hôpitaux, dont 1 rétablissement et 4 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

M.B.Z