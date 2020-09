Projet école de Lespoir : Pour que vive lécole publique

Dans le cadre de leur projet « Ecole de l’espoir 2 », les bénévoles de l’association Un Enfant, Des sourires se sont dirigés hier 19 septembre à Thala (gouvernorat de Kasserine) pour fêter la rentrée scolaire avec les 165 élèves à l'école de Jawa 2.

Grâce au soutien financier du groupe UBCI et à la générosité́ des donateurs, l’Association a pu :

-Refaire la façade de l’école et construire une partie du mur d’enceinte

-Créer une nouvelle bibliothèque scolaire et une salle de lecture riche en couleurs, en livres et en jeux éducatifs

-Fournir aux élèves tout ce dont ils ont besoin pour la rentrée des classes

Le but de ce projet est d’offrir aux petits écoliers tunisiens inscrits dans les écoles publiques sises dans les régions défavorisées et isolées, des conditions d’études décentes et motivantes pour arpenter les longs et sinueux chemins qui les mènent à l’école. L’école publique leur unique et ultime moyen pour se construire un bel avenir à l’abri du besoin.

MERCI aux amis de l'Association pour leur confiance et leur générosité !

Merci au directeur et au cadre éducatif de l'école Jawa 2 pour leur dévouement et pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé́

Merci à l'aide précieuse des membres du Croissant Rouge de l'Ariana

Merci à nos petits écoliers pour les sourires .

Vive l'école publique

نقرا ونتعلم وفي بلادي ما نسلم