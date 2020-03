Toyota et Lexus sont les marques les plus fiables du marché, selon les consommateurs européens

Les associations membres du groupe Euroconsumers ont publié les résultats de leur enquête annuelle portant sur la fiabilité des voitures ainsi que la satisfaction des clients. Cette enquête est réalisée à partir des avis des automobilistes sur la fiabilité des véhicules qu’ils conduisent. Est ensuite calculé un indice de fiabilité pour chaque modèle et chaque marque. Cet indice prend notamment en compte le nombre et l’importance des pannes déclarées, l’âge du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus. La fiabilité de 33 marques au total est évaluée dans le cadre de cette enquête.

Pour la deuxième année de suite, Lexus est sur la plus haute marche du podium concernant la fiabilité avec un score de 97%. Les Lexus NX 300h, IS 300h et CT 200h font partie des 10 modèles considérés comme étant les plus fiables dans leurs catégories respectives.

De son côté Toyota remporte la deuxième marche du podium avec un score de 95%. Les Toyota IQ, Auris et Prius + font elles aussi partie des modèles les plus fiables de leurs catégories, confirmant ainsi avec Lexus les avantages de la technologie hybride-électrique du Groupe.

Plus de 43.000 clients de Belgique, de France, d’Italie, du Portugal et d’Espagne ont participé à cette enquête au sein de laquelle près de 400 modèles de 33 marques y sont représentés.

D’après communiqué