Dans son discours du 14-Janvier, Noureddine Taboubi dénonce la classe politique au pouvoir

A l’occasion de la commémoration du neuvième anniversaire de la Révolution, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi s’est adressé aux Tunisiens, ce mardi 14 janvier 2020.

Dans son discours prononcé depuis la Place Mohamed Ali, M. Taboubi a épinglé les détracteurs de la centrale syndicale qui tentent de déformer l’histoire et le rôle crucial de l’UGTT dans le déclenchement du soulèvement populaire de 2011.

Noureddine Taboubi n’a pas manqué de lancer des critiques virulentes à la classe politique au pouvoir jugeant qu’elle ne dispose pas de programmes ni de vision socio-économique engendrant une situation catastrophique dans le pays.

Et d’ajouter qu’au sein du Parlement, il existe des liens basés sur l’hypocrisie et l’opportunisme dénonçant le tourisme parlementaire et la protection des contrebandiers, des corrompus et des fugitifs ainsi que leur intégration dans la vie politique selon ses dires.

B.L