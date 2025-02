Le ministère du Commerce prépare le mois de ramadan

Imprimer

Le ministre du Commerce, Samir Abid, a affirmé, lors de sa supervision de la réunion périodique des directeurs régionaux, la nécessité de poursuivre la coordination avec l'ensemble des structures régionales afin de permettre aux citoyens d'acquérir leurs besoins sans pression et à des prix respectant leur pouvoir d'achat.





Lors de cette réunion tenue, samedi 1er février 2025, il a été question des préparatifs du ministère pour le mois de ramadan aux niveaux central et régional, ainsi que de l'approvisionnement et des prix dans les gouvernorats du pays, qui se sont globalement caractérisés par une stabilité et une disponibilité de tous les produits de consommation.





Selon un communiqué du ministère publié dimanche 2 février 2025, la réunion a également permis d'aborder l'exploitation des technologies de traçabilité des produits dans les circuits de distribution des denrées de base et subventionnées, en suivant la facturation et la livraison effective des produits d'une part, ainsi que la traçabilité des circuits de distribution des produits agricoles secondaires d'autre part.





À cette occasion, un projet de charte de gestion du programme du commerce intérieur a été signé, concrétisant ainsi les principes de gestion axée sur les objectifs.





S.H