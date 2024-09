Affaire du drapeau : les accusés condamnés à trois mois de prison

Le tribunal de première instance de Ben Arous a prononcé hier, mercredi 5 septembre 2024, son jugement à l’encontre des accusés dans l’affaire du « drapeau dissimulé ».

Les prévenus ont été condamnés à des peines variant entre trois mois de prison ferme et trois mois avec sursis. Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis avait, rappelons-le, décidé de placer en détention le président de la Fédération nationale de natation (dissoute) et un haut cadre de l’Agence nationale antidopage suite de l’incident du drapeau national couvert d’un tissu lors d’une compétition internationale à la piscine olympique de Radès, et ce après des sanctions imposées par l’Agence mondiale antidopage contre la Tunisie.

Les images du drapeau tunisien couvert ont fait polémique et le président de la République s’est déplacé à la piscine olympique de Radès. Très en colère, il a crié contre les responsables, notamment le gouverneur de Ben Arous, avant d’organiser une cérémonie de levée du drapeau où il a versé des larmes.

Kaïs Saïed avait intimé au gouverneur l'ordre de poursuivre les responsables en justice immédiatement.

On rappellera que la Tunisie était alors sous le coup de sanctions infligées par l’Agence mondiale antidopage pour la non-conformité de ses textes législatifs avec les normes internationales. Parmi les sanctions l’interdiction du drapeau tunisien lors des championnats régionaux, continentaux ou mondiaux, ainsi que lors d'autres événements organisés par des organisations responsables de grandes manifestations (y compris les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques).

M.B.Z