Sbeïtla - Le jeune homme a été abattu par ses compagnons, selon le gouverneur de Kasserine

Le gouverneur de Kasserine, Ridha Rakbeni, a confirmé, jeudi 6 juillet 2023, le retour au calme à Sbeïtla dans le gouvernorat de Kasserine, suite aux violences qui ont secoué la région après le décès d’un jeune. Il a surtout affirmé qu’il n’y a pas eu d’échange de coups de feu entre forces de sécurité et citoyens et que le jeune a été abattu par ses compagnons.

Dans une déclaration à Borhen Bssais, animateur du plateau « l'Émission impossible » sur les ondes de la radio IFM, M. Rakbeni a ainsi assuré qu’il y a eu un retour total au calme dans les premières heures de la nuit, grâce notamment à l’intervention des sages et les anciens de la région. Et de soutenir que certaines personnes veulent mettre le feu aux poudres.

Il a indiqué que le pari en ligne a détruit beaucoup de familles et que, dans ce cadre, une campagne de contrôle de certains commerces a été organisée sur instruction du ministère public. Mais les unités envoyées ne s’attendaient pas à ce traitement, a-t-il noté, en expliquant que dans le cadre de ces contrôles, il y a des personnes recherchées. Certains individus ont donc contré la patrouille sécuritaire envoyée. Ils étaient prêts à les recevoir dans la boutique et sur le toit, en étant munis de pierres, de cocktails Molotov et de fusils de chasse, toujours selon le témoignage du gouverneur.

D’où le retrait des forces sécuritaire dans un premier temps pour se protéger, se retenir (maîtrise de soi) et patienter, a-t-il ajouté, en soulignant que face à la recrudescence des attaques, les sécuritaires ont riposté en usant de gaz lacrymogène. Et de marteler que les agents en place n’ont pas fait usage de leurs armes.

« Impossible et soyez-en sûrs ! Il n’y a pas eu d’échange de coups de feu, seul le gaz lacrymogène a été utilisé !», a-t-il martelé, en confirmant à l’animateur que les seules balles qui ont fusé sont celles des fusils de chasse de ceux qui se sont retranchés dans le commerce de pari en ligne.

Les images filmées par les citoyens de l’assaut contre l’entrepôt et des tirs contre les véhicules des sécuritaires outre des poursuites contre ces véhicules prouvent bien cet état de fait.

Pour lui, le jeune est décédé des suites d’un tir proche de ces compagnons. Chose qui sera prouvée par le rapport de la police technique et par l’autopsie, selon les dires du gouverneur.

Le gouverneur a insisté : « Pas d’impunité, grâce à la force de la loi », en spécifiant qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. En réponse à une interrogation de l’animateur, il a précisé qu’aucune arrestation n’a été opérée.

« Le dernier mot sera pour la loi et la justice, qui déterminera les responsabilités », a-t-il relevé.

Tard dans la soirée de mercredi 5 juillet 2023, le ministère de l'Intérieur a indiqué, dans un communiqué, qu’un groupe d'individus à Sbeïtla a fait face à une patrouille de sécurité en utilisant des fusils de chasse et des pierres lors d'une tentative d'arrestation d'une personne recherchée, sur instruction du parquet.

Plus tard, la direction de l'hôpital régional de Kasserine a été informée du décès d'un citoyen par balle et de la blessure d'un autre par des tirs de chevrotine.

