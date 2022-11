Pluies éparses et orageuses sur le Nord, le Centre et le Sud Est

L’institut national de météorologie (INM) a indiqué que le temps sera favorable, dimanche 27 novembre 2022, à des pluies éparses et orageuses sur le Nord et localement le Centre et le Sud Est.

L’INM indique que les températures maximales varieront entre 12 et 17 degrés dans les hauteurs, et entre 18 et 23 degrés dans le reste des régions.

Le vent soufflera fort sur les régions côtières, les hauteurs et le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable et de poussières.

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera houleuse à très agitée.

S.H